عاد برشلونة حامل اللقب خائبا من اقليم الباسك بخسارته امام ضيفه اتلتيك بلباو 1-2 اول من امس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، في مباراة شهدت تألق المخضرم اريتز ادوريز مهاجم بلباو الذي اكمل اللقاء بتسعة لاعبين.

واصبحت مهمة برشلونة صعبة في مباراة الاياب الاربعاء المقبل رغم استقباله بلباو على ملعبه «كامب نو».

وحقق بلباو حامل اللقب 23 مرة ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النادي الكاتالوني (28 لقبا)، نتيجة طيبة صعب فيها من مهمة برشلونة الذي يطارد في الدوري المحلي غريمه التقليدي ريال مدريد، الفائز بسهولة الاربعاء على ضيفه اشبيليه 3-0 في مسابقة الكأس.

على ملعب «سان ماميس» وامام 45772 متفرجا متفرجا، ومن تمريرة مقطوعة لاندريس انييستا في الوسط، انطلق اريتز ادوريز ومرر نحو الجهة اليمنى الى راوول غارسيا، فعكسها نحو القائم البعيد تابعها ادوريز براسه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (25).

وصدم برشلونة مرة ثانية اثر خطأ جديد بالتشتيت من جهة الظهير جوردي البا، فوصلت الكرة الى ادوريز (35 عاما) الذي هيأها بالكعب لوليامس سددها صاروخية من داخل المنطقة في شباك الضيوف (28).

واحتدمت المنافسة منذ الشوط الاول، فنال لاعبو برشلونة 4 بطاقات صفراء.

نجح برشلونة مطلع الشوط الثاني بتقليص الفارق من ركلة حرة من زاوية ضيقة لميسي، حاول الحارس ايرايزوز ابعادها من دون فائدة (52).

وأصبح بلباو سادس فريق يهز ميسي شباكه 20 مرة على الاقل في مختلف المسابقات.

وأكمل بلباو المباراة بعشرة لاعبين بعد نيل غارسيا انذاره الثاني (74)، وتعاظمت مشكلات بلباو في الدقائق الاخيرة عندما طرد الحكم ايتوراسبي لنيله انذارا ثانيا بعد عرقلته نيمار (80).