عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مان يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة اولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4 ـ 0 أمس في الدور الثالث من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للاسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاما) رصيده الى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل اهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956 ـ 1973.

اما روني فسجل اهدافه الـ 249 في 543 مباراة خاضها مع «الشياطين الحمر» منذ ان انتقل اليهم عام 2004 من ايفرتون.

وسبق لروني ان حطم في اكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفا وكان مسجلا باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها الى 53 هدفا في 119 مباراة.

ونجح الفرنسي انطوني مارسيال في اضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنقطة ليسدد بعيدا عن متناول الحبسي (15).

وفي الشوط الثاني اضاف الشياطين الحمر هدفين سجلهما ماركوس راشفورد اثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلا خطأ فادحا للأخير (79).

كما بلغ مان سيتي الدور الرابع بعدما قدم استعراضا هجوميا أمام مضيفه وست هام يونايتد أنهاه بنتيجة 5-0 الجمعة على ملعب «ابتون بارك». وحسم سيتي اللقاء في الشوط الاول بعدما أنهاه متقدما بثلاثية، بدأها بركلة جزاء نفذها العاجي يايا توريه بعد خطأ انتزعه زاباليتا من المدافع الإيطالي انجيلو اوغبونا (33).

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41 بهدية من المدافع النرويجي هافارد نوردفيت الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وعقد دافيد سيلفا مهمة «المطارق» بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بعد ان وصلته الكرة من ستيرلينغ.

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها سيتي ثلاثة أهداف خلال الشوط الاول بقيادة غوارديولا.

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الاول، فأضاف الهدف الرابع بعد تمريرة من ستيرلينغ الى توريه، فسددها لاعب الوسط العاجي لتجد في طريقها اغويرو الذي حولها من مسافة قريبة في الشباك (50). واختتم ستونز المهرجان التهديفي في الدقيقة 84 بكرة رأسية اثر ركلة ركنية للضيوف من الجهة اليسرى.

هذا وتستكمل المسابقة اليوم، حيث يسعى تشلسي متصدر الدوري الى المضي قدما والعودة سريعا الى سكة الانتصارات عندما يخوض اختبارا سهلا على ملعبه ضد بيتربره يونايتد (درجة ثانية).

وتعرض البلوز الاربعاء الماضي لهزيمته الاولى منذ 24 سبتمبر، ما وضع حدا لسلسلة من 13 انتصارا متتاليا له في الدوري، بسقوطه امام جاره توتنهام (0-2).

ويخوض «السبيرز» اختبارا لا يخلو من صعوبة في مواجهة ضيفه استون فيلا الملقب بـ «الفيلانس» والذي يلعب حاليا في الدرجة الاولى، بعد اعوام من خوضه منافسات الدوري الممتاز.

أما ليفربول، فيستضيف بليموث ارغايل من الدرجة الثالثة.