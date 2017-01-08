أرقام فلكية يسيل لعاب نجوم الكرة

ظهرت الأندية الصينية خلال سوق الانتقالات في الفترتين الماضيتين، بشدة على الساحة من خلال التعاقدات مع أفضل اللاعبين في العالم وبرواتب مغرية وخيالية.

ودائما ما كانت دول أسيا والخليج، تتعاقد مع اللاعب في نهاية حياته المهنية، لكن الأندية الصينية عكس ذلك، توقع مع النجم في أوج عطائه، وفي أفضل فتراته لكي يساعدهم في تحقيق البطولات والمجد، وليس في ناد أو اثنين، وإنما جميع الأندية ببلاد التنين تقاتل في سوق الانتقالات.

وخلال الانتقالات الشتوية الجارية، انتقل الأرجنتيني كارلوس تيفيز وأوسكار وفيتسيل وأخيرا جون أوبي ميكيل النيجيري للدوري الصيني ولم يكن أي منهم يحصل على كل هذه الأموال في ناديه.

وفي هذا التقرير، نوضح لكم أكثر 10 لاعبين دخلا في العالم بعد غزو الصينيين:

كارلوس تيفيز لاعب شينغهاي شينوا، يحصل على 615 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أوسكار دوس سانتوس لاعب شينغهاي SIPG، يحصل على 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، يحصل على 365 ألف إسترليني أسبوعيا.

غاريث بيل لاعب ريال مدريد، يحصل على 350 ألف إسترليني أسبوعيا.

ليونيل ميسي لاعب برشلونة، يحصل على 336 ألف إسترليني أسبوعيا.

هالك لاعب شيغهاي SIPG، يحصل على 320 ألف إسترليني أسبوعيا.

بول بوغبا لاعب مان يونايتد، يحصل على 290 ألف إسترليني أسبوعيا.

بيلي لاعب شاندونج لونينغ، يحصل على 290 ألف إسترليني أسبوعيا.

نيمار لاعب برشلونة، يحصل على 275 ألف إسترليني أسبوعيا.

واين روني قائد مان يونايتد، يحصل على 260 ألف إسترليني أسبوعيا.