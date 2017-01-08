توجت فرنسا بلقب كأس هوبمان المختلطة لكرة التنس المقامة في بيرث الاسترالية، بعدما حسمت مواجهة النهائي ضد الولايات المتحدة 2 ـ 1 امس.

وهذا اللقب الثاني لفرنسا في المسابقة، بعد ذلك الذي توجت به عام 2014 على حساب پولندا، وذلك من اصل اربع مشاركات في النهائي (خسرت عام 1998 امام سلوفاكيا وعام 2012 امام تشيكيا).

وفي بريزبين بأستراليا تنازل الكندي ميلوس راونيتش المصنف اول عن لقبه بطلا لدورة بريزبين، بخسارته امام البلغاري غريغور ديميتروف السابع 6 ـ 7 (7 ـ 9) و2 ـ 6 في الدور نصف النهائي.

ويأمل ديميتروف الفوز بلقبه الأول منذ 2014 والخامس في مسيرته من اصل 10 مباريات نهائية، الا ان المهمة لن تكون سهلة ضد الياباني كي نيشكوري الثالث الذي أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني بالفوز عليه 7 ـ 6 (7 ـ 3) و6 ـ 3.

وعند السيدات، توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة سادسة عالميا، بلقبها السابع من اصل 17 مباراة نهائية، بتغلبها على الفرنسية اليزيه كورنيه بسهولة 6 ـ 0 و6 ـ 3.