استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مان يونايتد التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وارتبط «المان» بالتعاقد مع مدافع مثل جوزيه فونتي من (ساوثمبتون) وفيكتور لينديلوف لاعب (بنفيكا)، من أجل تعزيز صفوف الفريق لمشاركة إيريك بايلي مدافع الشياطين الحمر مع ساحل العاج بكأس الأمم الافريقية هذا الشهر.

وقال «المو» في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»: سأنتظر بايلي وأتمنى أن يتمكن مدافعونا الثلاثة كريس سمولينغ وماركوس روخو وفيل جونز من السيطرة على الوضع في المباريات الثماني المقبلة.

وأضاف: سأحاول إراحة واحد منهم في كل مباراة، سأعتمد على أسلوب المداورة فيما بينهم، كما لايزال لدينا داني بليند كمدافع رابع، حال احتجنا له، بالإضافة إلى خيار مايكل كاريك أيضا، لذلك دعونا نحاول.