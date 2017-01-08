تواصل الأندية الصينية إغراء نجوم كرة القدم لاستقطابهم للعب بالدوري الصيني في خطوة لتطوير كرة القدم في الصين تمهيدا لاستضافة كأس العالم بالعقد المقبل.
وضخت العديد من الأندية الصينية الكثير من الأموال لشراء اللاعبين أبرزهم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والبرازيلي أوسكار، والنيجيري أوبي ميكيل.
ووفقا لشبكة ESPN العالمية، فإن أحد أندية الصين سيقدم عرضا للاعب الإنجليزي الشاب ديلي آلي براتب أسبوعي ضخم يصل الى 810 آلاف جنيه إسترليني.
وكان الأرجنتيني بوكيتينو مدرب توتنهام قال مؤخرا، إن ديلي آلي يستحق 50 مليون إسترليني أو أكثر، ووصفه بأنه من أفضل اللاعبين في إنجلترا والعالم.