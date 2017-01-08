يأمل برشلونة في ان يبدأ السنة الجديدة من حيث أنهى العام الماضي وتحقيق فوزه الثالث تواليا بالليغا الا ان المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للاعبي المدرب لويس انريكي، الذين يحلون ضيوفا على فياريال الرابع، بفارق 5 نقاط عن البارسا في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويأمل المدرب الاسباني في ان يبدأ لاعبوه السنة بمصالحة جماهيرهم بعد خسارتهم 1-2 امام بلباو في ذهاب دور الـ 16 من الكأس.

وأكد انريكي بعد الهزيمة جهوزية اللاعبين بقوله «حصلنا جميعا على فرصة الاستمتاع ببضعة ايام من الاجازة. الاعياد تعني عدم الحضور الى ملعب التمارين، لكنها لا تعني وقف التحضير لأنهم جميعا اتبعوا التعليمات والمهمات البدنية».

وأضاف «كنت سعيدا بما رأيته يوم معاودة التمارين لميسي وسواريز ونيمار».

ويأمل النادي الكاتالوني في استغلال المعنويات المهزوزة لفريق «الغواصات» الذي اقترب من توديع الكأس بعد خسارته في ذهاب ثمن النهائي 1-3 امام مضيفه ريال سوسييداد، خامس الدوري بفارق الاهداف.

وافتتحت المرحلة بتعادل بين اسبانيول وضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 1-1.

ورفع اسبانيول رصيده الى 23 نقطة، فيما اصبح رصيد ديبورتيفو لا كورونيا 17.

إلى ذلك، حقق ريال مدريد عودة موفقة الى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم وعادل رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي خاضها دون هزيمة (39 مباراة)، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه غرناطة 5 ـ 0 في المرحلة السابعة عشرة.

وحسم ريال اللقاء قبل مرور نصف ساعة على البداية بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، وقد تألق ايسكو بتسجيله ثنائية (21 و31) وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة (20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27) والبرازيلي كاسيميرو (58) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وحمل هذا الفوز الذي سمح لريال بالابتعاد مؤقتا عن برشلونة واشبيلية بفارق 6 و7 نقاط على التوالي.

وحافظ ريال على سجله الخالي من الهزائم في الدوري فقط للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهي افضل سلسلة له منذ 1997 (29 مباراة)، علما بأن الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 ابريل 1979 و11 مايو 1980).

وعاد رونالدو الى التشكيلة في لقاء غرناطة وساهم بالفوز السابع تواليا لفريقه على منافسه الذي لم يسبق له ان سقط ريال في ملعبه «سانتياغو برنابيو».

واحتفل النجم البرتغالي أمام جماهير فريقه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2016 للمرة الرابعة في مسيرته.

وتواجد الى جانب رونالدو في الملعب حيث عرضت الكرات الذهبية الأربع التي نالها البرتغالي (2008 و2013 و2014 و2016)، نجوم سابقين في ريال سبق لهم إحراز هذه المسابقة وهم الفرنسي ريمون كوبا (1958 مع ريال) والبرتغالي لويس فيغو (2000 مع ريال ايضا) والبرازيلي رونالدو (1997 مع انتر ميلان الايطالي و2002 مع انتر ثم ريال) والانكليزي مايكل اوين (ليفربول) وبالطبع المدرب زيدان (1998 مع يوفنتوس الايطالي).

كما وجه كل من البرازيلي الآخر كاكا (2007 مع ميلان الايطالي) والايطالي فابيو كانافارو (2006 مع ريال مدريد) رسالة الى النجم البرتغالي عبر الفيديو عرضت على الشاشة العملاقة في «سانتياغو برنابيو».