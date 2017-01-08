بلغ موناكو دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه اجاكسيو من الدرجة الثانية 2-1 على «ستاد لويس الثاني».

وسجل الكولومبي راداميل فالكاو (19) وفالير جرمان (67) هدفي موناكو الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ عام 1991، ويوهان كافالي (65 من ركلة جزاء) هدف اجاكسيو.

وتبدأ اندية الدرجة الاولى مشوارها في هذه المسابقة من الدور الـ 32 الذي يشهد مشاركة 64 فريقا من مختلف الدرجات.

وينقل نادي الإمارة موناكو تركيزه الى مسابقة كأس الرابطة، حيث يخوض الدور ربع النهائي الأربعاء ضد سوشو.

ويعاود الدوري نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع المقبل بمباراة صعبة لموناكو الثاني بمواجهة مضيفه مرسيليا.