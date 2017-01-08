أكدت تقارير صحافية ان فريق برشلونة يسعى في الميركاتو الشتوي الحالي لإدخال عدد من التعزيزات على صفوف الفريق.

ونشرت صحيفة ماركا أن اللاعب داريو سرنا مازال على رأس اهتمامات البلوغرانا في الميركاتو الشتوي الحالي لتعزيز الجبهة اليمنى الفترة القادمة.

وعلى الرغم من سعي البارسا للتعاقد مع سرنا ذي الـ 35 عاما، إلا إن اللاعب جواو كانسيلو مازال الهدف الرئيسي، ولكن سيتم تأجيل حلم التعاقد معه إلى الصيف القادم.

ومن ناحية أخرى فإن البارسا يسعى للتعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع، وذلك بسبب تقدم اللاعبين خافيير ماسكيرانو وجيريمي ماثيو في السن وانخفاض مستواهم الفني ومعاناتهم من العديد من الإصابات.