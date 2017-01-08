استعاد كليفلاند كافالييرز حامل اللقب توازنه بتغلبه على مضيفه بروكلين نتس 116-108، فيما سقط وصيفه غولدن ستيت ووريرز على ارضه امام ممفيس غريزليز 119-128 بعد التمديد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب «باركلايز سنتر»، تألق ليبرون جيمس وقاد كليفلاند لتعويض الخسارة التي مني بها الأربعاء بين جماهيره امام شيكاغو بولز (94-106)، بتسجيله 36 نقطة في سلة بروكلين مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

واستعاد فريق المدرب تايرون لو خدمات نجميه الآخرين كايري ايرفينغ وكيفن لوف بعد تعافي الاول من اصابة ابعدته عن المباريات الثلاث الاخيرة، والثاني من حالة تسمم اجبرته على الغياب عن مباراة شيكاغو والاكتفاء بدقائق معدودة امام نيو اورليانز بيليكنز (90-82).

ورغم بدايتهما المتعثرة في اللقاء، ساهم ايرفينغ في 32 نقطة ولوف في 17 مع 13 متابعة في مواجهة هيمن عليها حامل اللقب اعتبارا من منتصف الربع الثاني ولم يسمح لمضيفه بالاقتراب منه لما تبقى من المباراة، محققا انتصاره السابع والعشرين في 35 مباراة.

وبرز في صفوف بروكلين الكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيله 23 نقطة دون ان يجنب فريقه هزيمته الخامسة على التوالي والسابعة والعشرين من اصل 35 مباراة.

وعلى ملعب «اوراكل ارينا»، وضع ممفيس غريزليز حدا لمسلسل انتصارات ستيت على ارضه عند 9 مباريات على التوالي بالفوز عليه 128-119 بعد التمديد.

وبدا غولدن في طريقه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدم على ضيفه بفارق 24 نقطة بفضل تألق ستيفن كوري الذي سجل 40 نقطة، لكن اربع منها فقط خلال الربع الرابع، ما سمح لممفيس بالعودة الى اللقاء والخروج منه فائزا في نهاية المطاف.

ويدين ممفيس بفوزه الثاني هذا الموسم على غولدن ستايت الذي خسر بالمجمل 6 مباريات فقط من اصل 37، إلى مايك كونلي.

وقاد اوستن ريفرز لوس انجيليس كليبرز الذي يشرف عليه والده دوك ريفرز، الى فوزه الثالث على التوالي والـ25 هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه وجاره ساكرامنتو كينغز 106-98، وذلك بتسجيله 24 نقطة (بينها 4 ثلاثيات من اصل 13 لفريقه في المباراة).

وتغلب واشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 112-105 رغم تألق نجم الاخير الكندي اندرو ويغينز (41 نقطة)، فيما فاز بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 110-106، ونيويورك نيكس على ميلووكي باكس 116-111، ولوس انجيليس ليكرز على ميامي هيت 127-100.