يسعى يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الى متابعة سلسلة انتصاراته عندما يستقبل بولونيا الخامس عشر في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويبحث لاعبو «السيدة العجوز» عن تعويض خسارتهم امام ميلان في كأس السوبر بركلات الترجيح في الدوحة في 23 ديسمبر، علما بأن مباراتهم مع كروتوني أرجئت الى الثامن من فبراير المقبل إفساحا في المجال لخوض مباراتهم الخارجية.

ويتصدر فريق المدرب ماسيميليانو اليغري الترتيب بفارق 4 نقاط عن الثاني الذي لعب مباراة اكثر، ويسعى تاليا الى تحقيق فارق كبير مطلع سنة 2017 يضعه على السكة الصحيحة لإحراز لقبه السادس تواليا في «سيري أ».

وأكد مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني ان فريقه «جاهز بقوة» لانطلاقة السنة الجديدة، قائلا: «كنا نرد دوما بعد تعرضنا لأي خسارة، وآمل بعد سقوطنا أمام ميلان في الكأس السوبر، والذي كان مؤلما جدا، في ان نعود جاهزين الى المنافسات».

وتابع روغاني الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية في ظل الإصابات التي يعانيها الفريق «ستكون المباراة صعبة، ففي النصف الثاني من الموسم الماضي، نجح بولونيا بخطف التعادل منا وإيقاف سلسلة انتصاراتنا».

ويخوض لاتسيو الرابع بفارق نقطة عن نابولي مباراة سهلة ضد ضيفه كروتوني، فيما يستضيف ميلان الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة، كالياري الرابع عشر على ملعب «سان سيرو».

وفي باقي المباريات، يلعب أودينيزي مع انتر، وكييفو مع اتالانتا، وبيسكارا مع فيورنتينا وساسوولو مع تورينو.