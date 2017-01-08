بعدما أحرز نجم كرة القدم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016 ،أصبح أمل اللاعب حاليا هو تأكيد هيمنته على عرش أفضل اللاعبين في العالم بشكل لا يقبل التشكيك في جدارته وذلك من خلال الفوز غدا بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 .

وانفصلت الجائزتان مجددا بعد فض الشراكة بين الفيفا ومجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

واستمرت هذه الشراكة بين الفيفا والمجلة الفرنسية لست سنوات من 2010 إلى

2015 قبل انفصال الجائزتين مجددا ليفوز رونالدو بالكرة الذهبية فيما يترقب الصراع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني على جائزة الفيفا.

وخطف رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني الجائزة عن جدارة في 2013 و2014 متفوقا على منافسه التقليدي ميسي الذي استعاد الجائزة في 2015 قبل أن يشتعل بينهما الصراع على الجائزة مجددا في 2016 مع جريزمان.

ويأمل رونالدو في إحراز الجائزة رغم الترشيحات الكثيرة التي تصب في مصلحة ميسي.