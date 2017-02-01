تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُبرز فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دقته العالية في تصويب الكرة على الأجسام المتحركة.

وتمكن رونالدو من إسقاط طائرتي درون، بتسديدتين مركزتين، ليحتفل على طريقته، بنجاحه في هذه المهمة الفريدة من نوعها.

ويعاني النجم البرتغالي، لاعب ريال مدريد الإسباني، من تراجع مستواه بصورة كبيرة خلال الموسم الجاري، ليتعرض لكثير من الانتقادات، آخرها، خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي بضيفه ريال سوسيداد، في الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني، حيث أطلقت جماهير ريال مدريد صيحات استهجان ضد النجم البرتغالي، عندما فقد إحدى الكرات.

وكان "صاروخ ماديرا" قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما حصل أيضا على جائزة "الكرة الذهبية" للعام 2016، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".