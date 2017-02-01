استحضر حارس مرمى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مات آبي، روح مواطنه الشهير، روبرت كيديابا، عندما احتفل على طريقته الشهيرة، بهدف أحرزه أحد زملائه في مرمى المنتخب الغاني.

واحتفل مات آبي بهدف التعادل، الذي سجله زميله باول خوسي مبوكو، خلال اللقاء الذي جمع منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره الغاني، بالرقصة الجالسة الزاحفة الفريدة من نوعها، التي اشتهر بها مواطنه كيديابا.

وكان الحارس كيديابا، يجبر مصوري التلفزيون على تحويل كاميراتهم نحو منطقته كلما سجل ناديه أو منتخب بلاده هدفا، حيث يقدم عرضا من رقصته الجالسة الزاحفة. ولم يكتف كيديابا برقصته الفريدة، إنما دعّم ذلك بمستواه الثابت.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الكونغو الديمقراطية وغانا، التي تدخل في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا بالغابون، انتهت بفوز "النجوم السوداء" (غانا)، بهدفين مقابل هدف.





