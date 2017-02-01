حُرم فريق برشلونة من هدف صحيح أمام ريال بيتيس في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني، عندما تخطت الكرة خط المرمى بشكل واضح وبحوالى 57 سنتمتراً، لكن هذه الحالة ليست الأولى التي تشهدها كرة القدم، بل سبقتها حالات كثيرة مثيرة للجدل.



مونتاري – ميلان 2012شهدت المباراة، التي جمعت ميلان ويوفنتوس في عام 2012، حالة مثيرة للجدل بعد أن رفض حكم اللقاء احتساب هدف صحيح لصالح ميلان.



وفي التفاصيل، كان "الروسونيري" متقدما بهدف نظيف، عندما تابع مونتاري كرة عرضية برأسه إلى مرمى بوفون، الذي أبعدها من قلب المرمى بشكل واضح، لكن حكم اللقاء رفض احتساب الهدف.