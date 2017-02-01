يلتقي مان يونايتد السادس برصيد 43 نقطة، هال سيتي التاسع عشر (ما قبل الاخير) للمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

والتقى الفريقان ذهابا وإيابا في كأس الرابطة ففاز «المان» 2-0 وخسر 1-2 ليبلغ المباراة النهائية المقررة في ملعب ويمبلي في 26 فبراير بمواجهة ساوثمبتون.

بدوره، اكد هنريك مخيتريان نجم اليونايتد أن ناديه يتعامل بجدية كبيرة مع جميع البطولات.

وجاءت تصريحات الدولي الأرميني، بعد أن ساهم في صعود «الشياطين الحمر» إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل مخيتريان، هدفه الرابع هذا الموسم في المباراة، التي فاز فيها مان يونايتد برباعية نظيفة على منافسه ويغان أتلتيك في دور الـ 32 من البطولة.

وتنتظر الفريق، مواجهة حاسمة مع ساوثمبتون، في نهائي بطولة كأس المحترفين بالإضافة إلى مباراته أمام سانت إتيان الفرنسي في دور الـ 32 بالدوري الأوروبي، في فبراير الجاري.

وقال مخيتريان: «نحن نتعامل بجدية كبيرة مع جميع البطولات. كل ناد له أهميته بالنسبة لمان يونايتد. البطولة هي البطولة».

وأضاف: «الأمر لا يهم سواء كنا ننافس في كأس الرابطة، أو كأس الاتحاد، أو الدوري الأوروبي.

نحن نرغب في القيام بأفضل ما لدينا، ونسعى إلى الفوز بهم جميعا».

وفي مباريات اخرى، يلعب وست هام مع مان سيتي، وستوك سيتي مع ايفرتون.

ويترقب السيتي صاحب المركز الخامس، على أمل تعرض ثلاثي المقدمة لكبوة، حيث يتطلع إلى انتزاع المركز الرابع، لكنه سيكون بحاجة أيضا إلى الفوز على مضيفه «الهامرز».

وسبق لسيتي تحقيق انتصارين أمام وست هام هذا الموسم، من بينهما فوزه عليه 5-0، والإطاحة به من كاس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من يناير الماضي.

إسبانيا

أوقف لاس بالماس صحوة ضيفه فالنسيا عندما حول تخلفه امامه الى فوز 3-1 في ختام المرحلة العشرين من الدوري الاسباني.

وكان فالنسيا البادىء بالتسجيل عبر سانتياغو مينا في الدقيقة 21، لكن لاس بالماس أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر جوناثان فييرا (42).

وتلقى فريق «الخفافيش» ضربة موجعة في الدقيقة 51 بطرد مهاجمه منير الحدادي المعار من برشلونة، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وسجلوا هدفين بواسطة الاوروغوياني ليموس (57) والدولي الغاني السابق كيفن بواتنغ (61).

وتجمد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر مع مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة في المقابل رفع لاس بالماس رصيده الى 28 نقطة.