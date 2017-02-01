بعد أسبوع مخيب لهما في الدوري المحلي، يلتقي برشلونة حامل اللقب مع مضيفه اتلتيكو مدريد اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس اسبانيا لكرة القدم.

وسعى اتلتيكو بقوة في المواسم الاخيرة الى احراز لقب الدوري، وكان منافسا شرسا للعملاقين برشلونة وريال مدريد، بيد ان تعادله السلبي الأخير مع الافيس وضعه في المركز الرابع على بعد 10 نقاط من جاره اللدود ريال مدريد الذي له ايضا مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فانتزع تعادلا بشق النفس مع ريال بيتيس 1-1، ليبتعد اربع نقاط عن غريمه التاريخي، علما انه له مباراة زائدة ايضا.

ومع تقلص آمال الفريقين تدريجا على جبهة الليغا، بات لقب كأس الملك يكتسب اهمية مضاعفة لفريقي المدربين لويس انريكي (البارسا) والارجنتيني دييغو سيميوني «الاتليتي»، فضلا عن مواصلة مشوارهما في دوري أبطال اوروبا.

وستكون المباراة بمنزلة نهائي مبكر، اذ يجمع نصف النهائي الآخر غدا الخميس سلتافيغو الذي اخرج ريال مدريد من ربع النهائي وضيفه الافيس.

وتقام مباراتا الإياب في السابع من فبراير المقبل والثامن منه.

ويبقى «البلوغرانا» اختصاصي مسابقة الكأس وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28)، مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه مرة ثالثة تواليا، في ظل تواجد الثلاثي الرهيب في صفوفه: الارجنتيني ميسي والأوروغوياني سواريز والبرازيلي نيمار.

ويسعى برشلونة للتأهل مرة رابعة متتالية الى النهائي.

وهو خسر نهائي 2014 أمام ريال مدريد وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1 وعلى اشبيلية 2-0 بعد التمديد في 2016.

ولم يتمكن اتلتيكو من الفوز على برشلونة في عهد سيميوني (منذ 2011) سوى في مرتين، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الابطال (2014 و2016).

وتعود المواجهة الاخيرة بين الفريقين على ملعب «فيسنتي كالديرون»، الى ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، عندما عوض المضيف اتلتيكو تخلفه ذهابا 1-2 الى فوز 2-0 بهدفي غريزمان، علما بانهما تعادلا ذهابا في الدوري 1-1 هذا الموسم.

كأس إيطاليا

تبدو مهمة روما الذي خسر أمام سامبدوريا (3-2) الأحد الماضي بالكالتشيو سهلة لاستعادة توازنه عندما يستضيف اليوم تشيزينا المتعثر في دوري الدرجة الثانية ضمن دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا.

ويحتاج «الذئاب» صاحب المركز الثاني بالدوري، للفوز والتأهل للمربع الذهبي لاكتساب دفعة معنوية قبل مهامه التالية.