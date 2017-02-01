ألحق دالاس مافريكس بحامل اللقب كليفلاند كافالييرز خسارته الخامسة عشرة هذا الموسم، بفوزه عليه 104-97 الاثنين في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

ويبقى كليفلاند في صدارة المنطقة الشرقية وله 32 فوزا، الا ان بوسطن سلتيكس الثاني قلص الفارق معه بعدما حقق فوزه الـ 30 في 48 مباراة على حساب ديترويت بيستونز 113-109.

وسجل نجم كليفلاند ليبرون جيمس 23 نقطة أمام دالاس، وأضاف تسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة، في مقابل 18 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة لزميله كايري ايرفينغ.

وهو الفوز الثامن عشر فقط لدالاس في 48 مباراة حتى الان، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب المنطقة الغربية.

وغاب عن كليفلاند نجمه كيفن لوف بسبب اصابة في الظهر.

وأدى لوف دورا مؤثرا في المباريات التي شارك فيها، اذ حقق 20 نقطة مع 11 متابعة كمعدل في المباراة الواحدة.

وبرز من دالاس كل من هاريسون بارنز (24 نقطة مع 11 متابعة) وويسلي ماتيوز (21 نقطة) ويوغي فيريل (19 نقطة مع 5 متابعات) وستيفن كوري (16 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة).

وتأتي خسارة كليفلاند غداة تألقه أمام اوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة تفوق فيها نجمه ليبرون جيمس على راسل وستبروك، ليصبح اول لاعب في تاريخ كليفلاند يسجل 20 الف نقطة.

ولعب جيمس على فترتين مع كليفلاند كافالييرز من 2003 الى 2010، قبل ان ينتقل الى صفوف ميامي هيت لأربعة أعوام، ويعود في 2014 الى كليفلاند من جهته واصل بوسطن سلتيكس عروضه الجيدة في الفترة الاخيرة بعد بداية متواضعة للموسم بفضل تألق نجمه ايزياه توماس الذي سجل 41 نقطة منها 24 في الربع الاخير.

وكان توماس على بعد نقطة واحدة فقط من معادلة رقمي نجمي الفريق السابقين لاري بيرد وبول بيرس، الوحيدين اللذين وصلا الى معدل 30 نقطة في شهر كامل.

وقال توماس «كنت قريبا من تحقيق ذلك ولكن لم أحاول.

سعيت الى تحقيق بما يحتاج اليه الفريق مني»، مضيفا «لا يبدو الأمر منطقيا. فان يكون اسمي الى جانب هاتين الاسطورتين أمر لا يصدق».

وقاد مايك كونلي فريقه ممفيس غريزليز الى الفوز على فينيكس صنز 115-96 بتسجيله 38 نقطة، افضل رقم في مسيرته، منها سبع رميات ثلاثية من عشر محاولات.

وأضاف كل من مارك غاسول وزاك راندولف 18 نقطة و6 متابعات لممفيس.

وكان ديفن بوكر افضل مسجل لفينيكس مع 22 نقطة و6 متابعات، يليه ماركيز كريس برصيد 20 نقطة مع 6 متابعات ايضا.

ولقي بروكلين نتس خسارته التاسعة والثلاثين في 48 مباراة وكانت أمام ميامي هيت 96-104 الذي حقق فوزه التاسع عشر في 49 مباراة.

وبروكلين هو صاحب اضعف دفاع وأسوأ سجل في البطولة، ويتذيل ترتيب المنطقة الشرقية.