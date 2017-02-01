أصبح البرازيلي الكسندر باتو أحدث النجوم المنتقلين للدوري الصيني الممتاز بعدما انضم الى تيانجين.

وانتقل باتو الذي اختير كأفضل لاعب شاب في أوروبا 2009 إلى ميلانو الإيطالي قبل ان يكمل 18 عاما مقابل 26 مليون يورو، لكنه لم يرق الى مستوى التوقعات.

ويدرب تيانجين حاليا فابيو كانافارو مدافع ايطاليا السابق الفائز بكأس العالم 2006.

وأكد باتو وكانافارو النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لكنهما لم يكشفا عن التفاصيل المالية.

وانضم باتو (27 عاما) الى فياريال الاسباني العام الماضي وسيلحق بلاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل في النادي الصيني.