اعلن ميلان انه عزز صفوفه بضم المهاجم الارجنتيني لوكاس اوكامبوس من جنوى، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وكان اوكامبوس (22 عاما) انتقل من ريفر بليت الارجنتيني الى نادي موناكو الفرنسي في 2012 حين كان الاخير لايزال في الدرجة الثانية، ثم ضمه مرسيليا في 2015.

الا ان المهاجم الارجنتيني فشل في فرض نفسه اساسيا مع مرسيليا، فأعاره الى جنوى بداية الموسم الحالي.

وسجل اللاعب ثلاثة اهداف في 17 مباراة خاضها مع جنوى.

وهو التعاقد الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية لميلان، الذي سبق له استعارة الاسباني جيرارد دولوفو من ايفرتون الانجليزي.