حققت الايطالية المخضرمة روبرتا فينتشي فوزا صعبا في بداية حملة الدفاع عن لقبها في دورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية لكرة التنس البالغ مجموع جوائزها 776 الف دولار.

وفازت فينتشي (34 عاما) المصنفة سادسة على المجرية تيميا بابوش 6-3 و3-6 و6-4 في الدور الاول.

وتواجه الايطالية في الدور الثاني الالمانية اندريا بتكوفيتش الفائزة على الرومانية ايرينا بيغو 6-1 و7-5.

وكانت فينتشي توجت باللقب في نهائي العام الماضي على حساب السويسرية بيليندا بنسيتش.

وفي الدور الاول ايضا، فازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على البلجيكية اليز ميرتنز 7-6 (7-5) و6-4.

وتلتقي الفرنسية في مباراتها المقبلة الاميركية المخضرمة فينوس وليامس الرابعة التي اعفيت من خوض الدور الاول.

واعفيت المصنفات الاربع الاوليات في الدورة من خوض الدور الاول، وهن فضلا عن فينوس، الرومانية سيمونا هاليب الاولى والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثانية والروسية سفتلانا كوزنتسوفا.

كما تأهلت الى الدور الثاني الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بعد انسحاب منافستها السويدية جوانا لارسون والنتيجة تشير الى مصلحتها 6-0 و1-0.

الى ذلك، بقي اسم الاسترالي كين روزوال صامدا كأكبر لاعب سنا يحرز بطولة مفتوحة منذ نيله اللقب في عام 1972، وكان عمره 37 عام وشهرين، بينما السويسري روجيه فيدرر يحل بالمركز الثاني بعد نيله لقب استراليا مؤخرا وعمره 35 عاما و5 اشهر، وذلك بعد اعتماد نظام البطولات المفتوحة بالتنس عام 1986.