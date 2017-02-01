يحوم الشك حول مشاركة الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري مع فريقه بايرن ميونيخ الالماني في مباراته المرتقبة ضد ضيفه ارسنال الانجليزي الشهر المقبل في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، بسبب اصابة في فخذه بحسب ما كشفت وسائل الاعلام المحلية امس.

وتعرض النجم الفرنسي البالغ 33 عاما لهذه الاصابة في ساقه اليمنى بعد التحام بزميله المدافع ماتس هوميلس خلال التمارين، ويواجه احتمال الابتعاد عن النادي البافاري حوالي شهر بحسب صحيف «بيلد».

وتنتظر بايرن ميونيخ مباريات مهمة في الايام المقبلة اذ يستقبل شالكه السبت في الدوري المحلي ثم يواجه فولفسبورغ على ملعبه ايضا في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية في السابع من الشهر المقبل.

ويعود بعدها النادي البافاري الى مسابقة الدوري المحلي حيث يحل ضيفا على انغولشتات قبل ان يستضيف ارسنال في 15 مارس في ذهاب الدور الثاني من دوري الابطال.

وستكون المواجهة بين بايرن وارسنال الرابعة بينهما في المواسم الخمسة الاخيرة، وهي تستكمل في السابع من مارس عندما يستضيف النادي اللندني مباراة الاياب على ارضه.

ومن المتوقع ان يغيب ريبيري الذي جدد في نوفمبر عقده مع بايرن حتى 2018، عن مباراة الذهاب ضد النادي اللندني، الى جانب المباريات التي تسبقها في الدوري والكأس المحليين.

وسبق لريبيري الذي مازال من الركائز الاساسية التي يعتمد عليها مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي، ان غاب عن بايرن لمدة شهر في اوائل الموسم الحالي بسبب الاصابة ايضا ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من اصل 18 لفريقه في الدوري الالماني حتى الآن.