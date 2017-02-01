انتقل المهاجم الدولي السابق السنغالي ديمبا با الى صفوف بشيكتاش التركي على سبيل الاعارة، قادما من شنغهاي شينهوا الصيني.

واعلن بشيكتاش الذي تألق ديمبا با (31 عاما) في صفوفه موسم 2014-2015 قبل الانتقال الى اللعب في الصين، في بيان له انه تعاقد مع المهاجم السنغالي لمدة 6 اشهر على سبيل الاعارة دون مقابل.

وسبق لديمبا با التألق بألوان بشيكتاش واثار رحيله عن النادي في نهاية صيف 2015 غضب العديد من انصاره بيد ان خليفته الدولي الالماني ماريو غوميز سرعان ما أنسى جماهير اسطنبول رحيل الدولي السنغالي، كونه ساعده في احراز لقب الدوري التركي في الموسم التالي الذي انهاه متوجا بلقب هداف الدوري.

وتعافى ديمبا با من اصابة خطيرة في ساقه تعرض لها في مباراة في الدوري الصيني في يوليو 2016، ولم يستأنف اللعب حتى الان.

وقبل انتقاله الى بشيكتاش، دافع ديمبا با على الخصوص عن الوان نيوكاسل وتشلسي الانجليزيين وتألق مع الاخير عندما انتزع الكرة من ستيفن جيرارد عندما فقد الاخير توازنه، وانفرد بالمرمى مسجلا هدف الفوز للفريق اللندني وقضى على آمال ليفربول في التتويج باللقب عام 2014.