أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، أمس تعاقده مع المدافع الأسترالي الدولي ترينت ساينسبري من جيانجسو الصيني على سبيل الإعارة.

وجاء التعاقد مع ساينسبري لتعويض رحيل أندريا رانوكيا إلى هال سيتي الإنجليزي في صفقة إعارة.

وأوضح إنتر ميلان في بيان له «إنتر ميلان توصل لاتفاق مع جيانجسو من أجل ضم ترينت ساينسبري بشكل مؤقت». واضاف البيان «المدافع الأسترالي المولود في 1992، انضم إلى إنتر ميلان حتى 30 يونيو 2017».

وأبرم إنتر ميلان صفقة أخرى في وقت سابق من سوق الانتقالات الشتوية تتمثل في التعاقد مع روبرتو جاجليارديني (22 عاما) من صفوف اتالانتا بعيد يمتد حتى.2018 ورحل عن صفوف إنتر ميلان في صفقات إعارة، ستيفان يوفيتيتش إلى اشبيلية وأندريا رانوكيا إلى هال سيتي وفيليبي ميلو إلى بالميراس.

وتعاقد نابولي مع ليوناردو بافوليتي من جنوى فيما رحل مانولو جابياديني عن الفريق وانضم إلى ساوثهامبتون.

وتعاقد ميلان مع المهاجم الأسباني جيرارد دولوفيو من إيفرتون قبل فترة، ثم تعاقد اول من امس مع لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس من صفوف جنوى.

كما تعاقد روما مع لاعب الوسط الفرنسي كليمنت جرينيه من اولمبيك ليون على سبيل الإعارة، فيما أعار الفريق جناحه خوان ايتوربي من باراجواي إلى تورينو.