قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه سيتم تطبيق تقنية حكام الفيديو المساعدين في 2018.

وقال تيباس أمس: «الاختبارات تجرى حاليا. أعتقد أننا سنبدأ العمل بها مع بداية يوليو 2018، إذا وافق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)».

وحرم فريق برشلونة من هدف صحيح يوم الأحد الماضي أمام ريال بيتيس لأن حكام المباراة لم يشاهدوا الكرة وهي تعبر خط المرمى، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة عبرت خط المرمى بـ57 سنتيمترا.

وانتهت المباراة بالتعادل وخسر برشلونة نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري، كما ان هذه الكرة وضعت رابطة الدوري في موقف محرج.

وتستعين دوريات أخرى بتقنية عين الصقر لمساعدة الحكام، ولكن تيباس قال: «حكام الفيديو المساعدون تقنية متقدمة عن عين الصقر».

وأضاف: «أتمنى أن تتيح بالنظر في مواقف أخرى اضافة القيام بوظيفة عين الصقر».

وسيبدأ الدوري الألماني (بوندسليغا) باستخدام تقنية حكام الفيديو المساعدين مع بداية موسم 2017/2018، بعد مرحلة ناجحة من الاختبارات في الجزء الأول من الموسم الحالي.