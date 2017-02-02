نفى الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم تشلسي الإنجليزي، ومونتريال إمباكت الأميركي السابق، ما تردد حول اقترابه من الانتقال لصفوف كورينثيانز البرازيلي، خلال الفترة الحالية.

وأشارت عدة تقارير صحافية، إلى اقتراب دروغبا من النادي البرازيلي، خاصة مع كبر سنه وعدم ارتباطه بأي ناد حاليا.

وشارك الفيل الإيفواري، مع مونتريال إمباكت في 25 لقاء، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

ونشر دروجبا، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ظهرت عدة شائعات تربطني بالانتقال لصفوف كورينثيانز ولكن كان من المهم بالنسبة لي أن أتحدث مع روبرتو دي أندرادي رئيس النادي، وهو ما فعلته».

وأضاف: «لقد شرحت له الأمر، بالإضافة لفخري باهتمامهم بضمي للنادي، ولكنه ليس الاختيار الجيد لي خلال الفترة الحالية».

واختتم: «أريد أن أتوجه بالشكر لإدارة النادي ومشجعي كورينثيانز، على رسائلهم لي، وأتمنى لهم جميعا النجاح في الموسم الجديد».