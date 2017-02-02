صدم ساكاري أورفا الطبيب والجراح المعالج للاعب الإيطالي جياكومو بونافينتورا لاعب وسط ميلان الإيطالي جماهير الروزونيري خلال الفترة الحالية.

وكان بونافينتورا تعرض للإصابة في كاحله الأيسر خلال مباراة اودينيزي يوم الاحد الماضي في الدوري الإيطالي.

ونقلت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت تصريحات الطبيب أورفا الذي قال: اعتقد أن بونافينتورا سيعود للعب مع ميلان في الموسم المقبل.

وأكد أورفا أنه سبق له أن قام بعمل عملية جراحية مشابهة لعملية بونافينتورا للاعب آخر وعاد هذا اللاعب للعب بعد أربعة اشهر من تاريخ الجراحة.