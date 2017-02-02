حجز لاتسيو بطاقته الى نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم عندما أوقف انتفاضة مضيفه انتر ميلان وانتزع منه فوزا مستحقا 2-1 على ملعب «سان سيرو» في ربع النهائي.

وبكر «النسور» بالتسجيل عبر البرازيلي فيليبي اندرسون في الدقيقة 20، وزادت محن أصحاب الأرض بطرد مدافعهم الدولي البرازيلي جواو ميراندا لتسببه بركلة جزاء في الدقيقة 55 انبرى لها الدولي الارجنتيني لوكاس بيليا بنجاح (56).

وتساوى الفريقان على أرضية الملعب بطرد مدافع لاتسيو، الروماني ستيفان رادو في الدقيقة 76.

وقلص «الافاعي» الفارق في الدقيقة 84 عبر الدولي الكرواتي بروزوفيتش، بيد ان ذلك لم يكن كافيا لمواصلة المغامرة بمسابقة الكأس والانتفاضة بتحقيق الفوز العاشر على التوالي في مختلف المسابقات (7 في الدوري وواحد في الكأس على حساب بولونيا وآخر في الدوري الاوروبي يوروبا ليغ على حساب سبارتا براغ التشيكي).

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب كون انتر ميلان مدعوا الى مواجهة يوفنتوس متصدر الدوري وحامل لقبه في الأعوام الخمسة الاخيرة الاحد المقبل في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، فيما يخوض لاتسيو اختبارا سهلا أمام بيسكارا صاحب المركز الاخير، علما ان فريق العاصمة يتخلف بفارق نقطتين عن انتر ميلان في الدوري.

ولحق لاتسيو بيوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين حجزا بطاقتيهما الاسبوع الماضي على حساب ميلان الوصيف وفيورنتينا على التوالي.

كأس فرنسا

بلغ مرسيليا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه على ضيفه ليون 2-1 بعد التمديد في مباراة شارك فيها لاعبه الجديد-القديم ديميتري باييه الذي كلفه نحو 30 مليون يورو لضمه من وست هام.

ودخل باييه في الدقيقة 94 من المباراة عندما كان التعادل سيد الموقف 1-1 بعدما افتتح رود فاني التسجيل لمرسيليا في الدقيقة 24 قبل ان يعادل ليون في الشوط الثاني بواسطة كورنتان توليسو (64).

وزج المدرب رودي غارسيا بباييه في بداية الشوط الإضافي الثاني، مانحا اللاعب فرصة إثبات نفسه في مباراته الاولى مع فريقه السابق.

لكن البرازيلي دوريا هو من خطف الأضواء على «ستاد فيلودروم» بتسجيله هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 109.

ويأمل مرسيليا في مواصلة مشواره في المسابقة حتى الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1989 والحادية عشرة في تاريخه، ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه باريس سان جرمان بطل الموسمين الماضيين.

وتأهل الى الدور ربع النهائي أيضا بوردو وليل ولوريان، فيما ودع نانت وديجون المسابقة.

وتغلب ليل على ضيفه نانت بهدف سجله سيباستيان كورشيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، فيما انتظر بوردو حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحسم مواجهته مع ضيفه ديجون 2-1 بفضل غايتان لابورد.