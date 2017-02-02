بعد مرور 3 عقود، تمكن فريق واتفورد من فك عقدة نظيره أرسنال، وذلك خلال اللقاء بينهما بملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد حصد ثلاث نقاط ثمينة بفوزه بنتيجة 2-1، ليحقق أول فوز على الغانرز بملعبه ووسط جماهيره، منذ الانتصار 1/0 بمعقله القديم «هايبري» في أبريل 1986.

وسلطت شبكة «سكاي سبورتس» الضوء على أن هذه الخسارة هي الأولى للمدفعجية في البريمييرليغ على ملعبهم منذ السقوط في الجولة الأولى أمام ليفربول بنتيجة 3-4 في 14 أغسطس الماضي.

كما رد واتفورد بهذا الفوز اعتباره من أرسنال الذي فاز عليه في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1.