تقمص سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول دور البطولة خلال مباراة فريقه أمام تشلسي في قمة منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنقذ مينيوليه فريقه من الخسارة اثر تصديه لركلة جزاء سددها المهاجم الإسباني دييغو كوستا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبينت شبكة «سكواوكا» أن مينيوليه تصدى لـ 7 ركلات جزاء منذ موسم 2011-2012، أكثر من أي حارس في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة.

يذكر أن مينيوليه بدأ الموسم الحالي احتياطيا، إلا أنه استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية، بعد هبوط مستوى زميله الألماني لوريس كاريوس، المنضم مطلع الموسم من ماينز الألماني.