رفض أنطونيو كونتي مدرب تشلسي التقليل من أرسنال قبل مباراة الديربي التي تجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالبريمييرليغ.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية: «لم ننس الخسارة أمامهم (0-3) بمرحلة الذهاب.

هذه المرة يمكن أن تكون فرصتنا لإظهار أننا فريق مختلف كليا مقارنة بالمباراة الماضية».

وأضاف مدرب إيطاليا ويوفنتوس السابق: «بالتأكيد سنواجه فريقا كبيرا آخر، لأن الغانرز بإمكانه المنافسة على اللقب.

إنها مباراة صعبة أخرى، لكنها على أرضنا».

واختتم كونتي: «هذا الأسبوع مهم جدا لنا، ونريد إنهاءه بالطريقة الصحيحة بالإعداد جيدا لمباراة أرسنال».