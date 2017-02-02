حدد مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو الصفقات، التي يرغب في إبرامها في نهاية الموسم الجاري.

وأعرب المدرب البرتغالي عن ثقته في فريقه الحالي للتأهل إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، سواء باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي أو الفوز ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعد أن قرر عدم عقد أي صفقات جديدة في موسم الانتقالات الشتوية.

ولم يدعم النادي الإنجليزي صفوفه بأي عناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكنه في الوقت نفسه سمح برحيل اللاعبين الفرنسي مورغان شنايدرلين والهولندي ممفيس ديباي.

وكشف مورينيو أن مان يونايتد سيبدأ في ضم لاعبين جدد في نهاية الموسم الجاري.

ويعتبر اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أحد أبرز اللاعبين، الذين يرغب مورينيو في ضمهم في الفترة المقبلة، حسبما تقول وسائل الإعلام في إنجلترا.

ونقلت صحيفة «اندبيندينت» البريطانية عن مورينيو قوله: «نركز بشكل أكبر في موسم الانتقالات الصيفية».

وأضاف: «أعرف ما أريده، ولهذا فلا مجال الآن للتحدث معي عن موسم الانتقالات المقبل، في الوقت، الذي يتعين علينا فيه خوض العديد من المباريات، والصراع على الكثير من الأشياء، في ظل وجود العديد من اللاعبين الجيدين، الذين نعمل معهم».

واستطرد المدرب البرتغالي، قائلا: «إذا سألتني الآن إذا كنت أعلم ما أريد في فترة الانتقالات المقبلة؟ فسأقول نعم أعرف، هل هذا ممكن؟ سأحاول دائما أن أكون واقعيا».

واختتم قائلا: «أتذكر أنني قبل سنوات كنت أسأل عن هوية الحارس الثاني، فقدم لي مساعدي قائمة بالحراس، الذين يمكن التعاقد معهم، يأتي على رأسهم جيانلويجي بوفون، ولكنني دائما ما أكون واقعيا، دائما ما أحاول أن أعطي خيارات ممكنة، ولكن ستكون لدينا فسحة من الوقت للتحدث عن هذا الأمر في الصيف».