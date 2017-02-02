دخل اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الإسباني في صدام مع جماهير الفريق خلال المباراة التي فاز فيها الملكي على نادي ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد الماضي في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

علقت صحيفة «سبورت» الإسبانية على الأمر أمس وقالت ان اللاعب الدولي البرتغالي قد دخل في نوبة من المشادات الكلامية مع جماهير البرنابيو حينما كانوا يطلقون صافرات الاستهجان عليه وعلى زملائه في المباراة وقام بتوجيه الشتائم لهم أيضا.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن الصحافي الشهير خيسوس جاليجو كان قد كتب مقالا في صحيفة «آس» الإسبانية وقال فيه ان العلاقة السيئة بين رونالدو والجماهير ليست جديدة، مشيرا إلى الصافرات التي أطلقها البرنابيو منذ أربع سنوات ضد اللاعب في مواجهة نادي غرناطة، وبالكاد فاز بالألقاب مع الأبيض وظل ميسي كان يلوح في الأفق حينها.

ومنذ ذلك الحين فاز الفريق بعدة ألقاب من بينها لقبان لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكن ما يحزن رونالدو كثيرا هو أن الجماهير لا تقدم له الحب والدعم اللذين تقدمهما جماهير نادي برشلونة لنجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بينما صدام رونالدو ليس مع الجماهير فقط، ولكن أيضا مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي والذي يرى رونالدو أنه لم يسانده بالشكل المطلوب، حيث يتذكر صاروخ ماديرا الاجتماع الذي خاضه مع الرئيس في عام 2012، حينما خرج وصرح لوسائل الإعلام بأنه حزين للغاية.

وكان رونالدو قد هدد حينها بالرحيل عن النادي إذا لم تتم تلبية مطالبه، ورد بيريز عليه قائلا: «إذا رحلت، فسأقوم بجمع الأموال من أجل التعاقد مع ميسي».

يذكر أن ما حدث في مباراة سوسييداد هو إشارة إلى إمكانية خروج اللاعب صاحب الـ31 عاما من ملعب سانتياغو برنابيو على الرغم من توقيعه مؤخرا على عقد يمتد حتى صيف عام 2022.