وضع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) اقتراحات الهولندي ماركو فان باستن المدير الفني للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتطوير كرة القدم على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس (إيفاب) والمقرر الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ويجتمع مجلس (إيفاب) بستاد ويمبلي في 3 مارس المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات منها الاقتراح المقدم من فان باستن بتطبيق فكرة الطرد المؤقت للاعبين الذين يحصلون على البطاقات الصفراء أسوة بما يحدث في مباريات كرة اليد.

كما تضمن جدول الأعمال، الذي أعلنه (إيفاب) أمس، مناقشة فكرة منح الاتحادات الوطنية مزيدا من الحرية لتعديل القوانين مثل لوائح التبديلات وطول مدة المباريات للتشجيع على قاعدة ممارسة أكبر في الطبقات الأدنى من مستوى بطولات المحترفين.

كما ينتظر أن يناقش «إيفاب» في اجتماعه المقبل فكرة تغيير ما يسمى بقاعدة العقوبة الثلاثية (البطاقة الحمراء وضربة الجزاء والإيقاف) والتي تفرض على اللاعب لمنعه المنافس من فرصة تسجيل هدف.

كذلك، يتضمن جدول الأعمال مناقشة فكرة إتاحة الفرصة لإجراء تغيير رابع في المباراة حال امتدادها لوقت إضافي ومناقشة استعانة الحكام بتقنية الفيديو والإعادة التلفزيونية.

ورغم هذا، ينتظر أن تستحوذ فكرة فان باستن لعقوبة البطاقات الصفراء على القدر الأكبر من المناقشة في هذه الاجتماع المرتقب، لاسيما أن فان باستن أثار الكثير من الجدل بمقترحاته لتعديل وتطوير اللعبة منذ توليه منصب المدير الفني للفيفا.

وصرح فان باستن لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية الرياضية، قائلا «يجب أن نبحث عن وسائل لتطوير اللعبة لجعل اللعبة أكثر صراحة وحيوية وإثارة، وحتى يكون ما نقدمه جذابا بالشكل الكافي».

وأضاف «هناك العديد من التغييرات يجب دراستها وتجربتها في السنوات المقبلة».

وأوضح «إيفاب» أن الاقتراحات الخاصة بالبطاقات الصفراء والطرد المؤقت ستناقض كتعديلات على القوانين أكثر من كونها تغييرات، ومن ثم قد يسمح بها في مباريات الشباب وبطولات الدرجات الأدنى من بطولات المحترفين.

وكان فان باستن اقترح أيضا إلغاء قاعدة التسلل وتعديل طريقة تسديد ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل على أن يسدد اللاعبون الكرة بعد الانطلاق بها من مسافة 25 مترا.

الجدير بالذكر أن «إيفاب» هيئة منفصلة عن الفيفا رغم أن الفيفا يمتلك 50% من الأصوات (4 أعضاء) داخل مجلس «إيفاب» الذي يضم ثمانية أعضاء فيما تأتي الأصوات الأربعة الباقية من الاتحادات الوطنية لكرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.