كانت سوق الانتقالات الشتوية استثنائية هذه المرة بالنسبة الى اندية الدوري الانجليزي الممتاز، التي حققت للمرة الاولى أرباحا مالية بلغت 50 مليون دولار، بحسب دراسة نشرت أمس.

وأنفقت الاندية الـ 20 في الدوري الممتاز 215 مليون جنيه استرليني (270 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اقفلت منتصف ليل الثلاثاء- الاربعاء، بحسب ما كشفت شركة «ديلويت» الاستشارية، وهو أعلى معدل إنفاق خلال هذه السوق منذ 2011.

وأشارت الشركة المتخصصة في الاستشارات المالية الى أن مجمل إنفاق أندية الدوري خلال موسم 2016-2017 ناهز 1.4 مليار جنيه استرليني، بزيادة 400 مليون جنيه عن الرقم القياسي الذي سجل الموسم الماضي. إلا أن الميزان بين الإنفاق والإيرادات كان ايجابيا هذه المرة بحسب «ديلويت» التي كشفت ان أرباح الاندية الانجليزية بلغت 40 مليون جنيه (50 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر شهرا.

وقال دان جونز من قسم الاعمال الرياضية في «ديلويت» ان «بيع اوسكار، ديميتري باييت، اوديون ايغهالو وممفيس ديباي، اضافة الى نحو 20 مليون جنيه من صفقات انتقال لاعبين الى أندية الدرجة الاولى الانجليزية، ساعدوا اندية الدوري الممتاز في تحقيق أرباح صافية للمرة الاولى في سوق الانتقالات».

وانتقل البرازيلي أوسكار من تشلسي الى نادي شنغهاي سيبغ الصيني مقابل نحو 60 مليون جنيه، بينما عاد الفرنسي باييت الى فريقه السابق مرسيليا، في صفقة جنى منها وست هام 25 مليون جنيه.

أما الهولندي ديباي فانتقل من مان يونايتد الى ليون الفرنسي مقابل 13 مليون جنيه، في حين حصل واتفورد على 20 مليون جنيه من شانغشون ياتاي الصيني للتخلي عن النيجيري اوديون ايغهالو.

وتابع جونز «كما كانت الحال العام الماضي، فإن الأندية المتواجدة في ذيل الترتيب هي التي رفعت حجم الانفاق في شهر يناير، من خلال الاستثمار في فرقها لمحاولة تجنب الهبوط»، مشيرا الى ان هذا الامر «ليس مفاجئا نظرا الى اعتماد (هذه) الاندية على العائدات التي تولدها حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز».

وأنفقت الاندية الستة المتواجدة في النصف الاخير من الترتيب، وهي هال سيتي وسندرلاند وكريستال بالاس وسوانسي سيتي وليستر سيتي بطل الموسم الماضي وميدلزبره، ما مجموعه 110 ملايين جنيه استرليني، أي نصف ما أنفقه مجموع الاندية العشرين في الدوري.

اما خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، فأنفقت الاندية الستة الاولى 60% من مجموع الاموال التي دفعت خلال تلك الفترة.

وأكد جونز ان مجموع انفاق أندية الدوري الممتاز خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2016-2017 بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، أي أكثر بـ 32% ما انفق خلال موسم 2015-2016، وهو «اكبر بكثير من أي دوري آخر في عالم كرة القدم».