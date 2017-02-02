انتقل قلب الدفاع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش من تشلسي الى زينيت سان بطرسبورغ الروسي، بحسب ما اكد الاخير أمس.

وقال زينيت في بيان انه توصل الى «اتفاق مع تشلسي بشأن انتقال احد افضل المدافعين في القارة الاوروبية»، في اشارة الى ايفانوفيتش الذي انتهت تجربته في «ستامفورد بريدج» حيث حل عام 2008 قادما من الفريق الروسي الآخر لوكوموتيف موسكو.

ورحب زينيت الذي يدربه الروماني ميرسيا لوشيسكو «بايفانوفيتش في سان بطرسبورغ، ونحن متأكدون من انه سيحقق نحاجا هائلا مع زينيت!» الذي وقع معه المدافع البالغ 32 عاما عقدا لعامين ونصف عام.

ويرجح ان تؤثر خسارة جهود مدافع مشاكس وقوي مثل ايفانوفيتش على تشلسي الذي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بفارق 9 نقاط عن اقرب ملاحقيه.

وكان المدافع الصربي ركيزة اساسية في الفريق اللندني منذ انضمامه اليه عام 2008، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس انجلترا ثلاث مرات وكأس الرابطة مرة، كما احرز معه أغلى ألقابه عام 2012 حينما فاز النادي اللندني بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، بعد عام فقط على احرازه الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».