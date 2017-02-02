اقفل باب الانتقالات الشتوية لموسم 2016-2017، دون انتقالات «كبيرة» على خلاف العادة، وفيما يأتي تعاقدات اليوم الاخير:

انتقل المهاجم الدولي الهولندي المغربي الاصل انور الغازي من اياكس امستردام الى ليل الفرنسي بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف.

وحصل ميلان على خدمات الجناح الارجنتيني لوكس اوكامبوس على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم من مواطنه جنوى. ويسعى اللومباردي من خلال التعاقد مع اوكامبوس الذي سجل ثلاثة أهداف في 17 مباراة مع جنوى، الى سد الفراغ الذي خلفه الفرنسي مباي نيانغ بانتقاله الى واتفورد الانجليزي.

بدوره، سيسجل الدولي النيجيري السابق تايي تايوو بدايته مع فريقه الجديد لوزان السويسري اعتبارا من الاحد المقبل بعدما وقع مع الاخير عقدا لستة اشهر، اثر رحيله من هلسينكي الفنلندي.

وانضم قلب الدفاع الاسترالي ترنت ساينزبوري الى انتر ميلان الايطالي قادما من جيانغسو سونينغ الصيني، العائد لشركة سونينغ للالكترونيات مالكة انتر أيضا. وسيدافع ساينزبوري (25 عاما) عن ألوان انتر على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وعزز سبورتينغ خيخون الذي يعاني الامرين في الدوري الاسباني، صفوفه بالمهاجم العاجي الدولي لاسينا تراوري على سبيل الاعارة من موناكو الفرنسي، آملا في ان يساعده على تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية. وسيكون خيخون الفريق الثامن لتراوري (26 عاما)، واسبانيا الدولة السادسة التي يحل فيها اللاعب.

وعاد لاعب الوسط البرازيلي لوكاس سيلفا الى فريقه السابق كروزيرو بعقد اعارة لمدة 18 شهرا، وذلك بعد عامين على تركه بلاده من اجل الدفاع عن الوان العملاق الاسباني ريال مدريد. انضم سيلفا الى ريال مدريد مقابل 13 مليون يورو عام 2015 الا انه اكتفى بالمشاركة في 9 مباريات مع بطل دوري ابطال اوروبا الذي اعاره الموسم الماضي لمرسيليا الفرنسي.

وانتقل المهاجم الدولي المغربي عمر القدوري من نابولي ثالث الدوري الايطالي الى امبولي السابع عشر بحسب ما أعلنه الفريقان. وبحسب امبولي، فإن عقد القدوري (26 عاما و26 مباراة دولية) سينتهي في يونيو 2021.

واعلن هال سيتي الذي يصارع من اجل البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز تعاقده مع المدافع الدولي الايطالي اندريا رانوكيا على سبيل الاعارة من انتر ميلان الايطالي. ويدافع رانوكيا عن الوان انتر ميلان منذ عام 2011 وتوج معه بكأس ايطاليا في العام ذاته، بيد انه اعاره الصيف الماضي الى سمبدوريا ومنه الى هال سيتي.

وانتقل لاعب الوسط المهاجم الفرنسي رومان اليساندريني (27 عاما) من فريقه مرسيليا الى لوس انجيليس غالاكسي الاميركي.

اعلن كريستال بالاس الانجليزي تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي مامادو ساخو من ليفربول حتى نهاية الموسم.

وجاء اعلان كريستال بالاس بعد دقائق من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يخض ساخو اي مباراة مع الفريق الاول لليفربول هذا الموسم، وكان يلعب مع فريق تحت 23 عاما.

وأخيرا أتم مانولو غابياديني مهاجم نادي نابولي انتقاله إلى ساوثمبتون.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية، إلى أن الصفقة بلغت 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى مكافأة حسب مشاركات اللاعب مع الفريق، وأدائه بالإضافة لنتائج الفريق.