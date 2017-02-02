رد سان انتونيو سبيرز اعتباره من ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليه 108-94، بينما واصل واشنطن ويزاردز تألقه بتغلبه على ضيفه نيويورك نيس 117-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب «اي تي اند تي سنتر»، تألق الثنائي كاوهي لينارد ولاماركوس ألدريدج وقادا سان انتونيو للفوز على اوكلاهوما سيتي في أول مواجهة بين الطرفين منذ «بلاي اوف» الموسم الماضي.

وانتهى مشوار سان انتونيو الموسم الماضي على يد اوكلاهوما سيتي بعدما خسر أمامه في الدور الثاني من الـ «بلاي اوف» (2-4)، لكن الاخير كان في صفوفه حينها كيفن دورانت المنتقل هذا الموسم الى غولدن ستايت ووريرز، والاسباني سيرج ايباكا الذي يدافع حاليا عن ألوان انديانا بيسرز.

وعلى رغم خسارته جهود اللاعبين المؤثرين، بقي اوكلاهوما سيتي مصدر خطر على الفرق الكبيرة بوجود راسل وستبروك الذي واصل تألقه بتسجيله 27 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و6 متابعات أمام سان انطونيو، الا انه عجز عن الوصول الى السلة طيلة الربع الاخير.

وهذا الامر ساهم في خروج فريق المدرب غريغ بوبوفيتش منتصرا للمرة الـ 17 هذا الموسم بين جماهيره من اصل 23 مباراة، محققا بالمجمل فوزه الـ 37 من اصل 48 مباراة.

وتألق لينارد والدريدج بعدما سجل الاول 36 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، والثاني 25 نقطة مع 6 متابعات، بينما عجز أي من اللاعبين الآخرين في الفريق عن الوصول الى حاجز العشر نقاط.

وحقق المدرب بوبوفيتش فوزه الـ 1126 مع سان انتونيو واصبح على بعد فوز وحيد من معادلة الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات مع فريق واحد، والمسجل باسم مدرب يوتا جاز السابق جيري سلون (1127 فوزا مع يوتا من 1988 حتى 2011).

وعلى ملعب «فيرايزون سنتر»، واصل واشنطن تألقه بتحقيقه فوزه الـ 15 تواليا بين جمهوره والـ11ـ بالمجمل في مباريات الـ 13 الاخيرة، وذلك على حساب نيويورك نيكس 117-101.

ويدين واشنطن بفوزه الـ28 هذا الموسم الى الثنائي برادلي بيل وماكييف موريس إذ سجل الاول 28 نقطة والثاني 24 مع 10 متابعات، وأضاف كل من التركي مارسين غورتات وجون وول 15 نقطة مع 10 متابعات للاول و13 تمريرة حاسمة للثاني.

وفي الجهة المقابلة، كان كارميلو انطوني الافضل في صفوف نيويورك نيكس بتسجيله 26 نقطة وأضاف براندون جينينغز 21 الا ان ذلك لم يكن كافيا لتجنيب الضيوف هزيمتهم الـ 29 في 50 مباراة.

وفي مباريات أخرى، وضع لوس انجيليس ليكرز حدا لمسلسل هزائمه المتتالية على ارضه أمام ضيفه دنفر ناغتس عند 7 مباريات بالفوز عليه 120-116 بفضل نيك يونغ (23 نقطة) ولو وليامز (21).

وقاد كايل لاوري فريقه تورونتو رابتورز لتعويض تخلفه بفارق 14 نقطة أمام ضيفه نيو اورليانز بيليكنز الى فوز مثير 108-106 بعد التمديد، بتسجيله 33 نقطة، بينها سلة التقدم والفوز في آخر 4.3 ثوان من الشوط الاضافي، كما ساهم أيضا بـ 10 تمريرات حاسمة.