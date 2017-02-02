أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية أمس تجريد منتخب روسيا للسيدات من فضية سباق التتابع 4 مرات 400 م في اولمبياد لندن 2012 بعد ثبوت تعاطي العداءة انطونيا كريفوشابكا مادة منشطة.

واوضحت اللجنة وجود مادة «تورينابول» المحظورة في عينة كريفوشابكا (29 عاما)، فتم استبعادها وتجريد كامل افراد المنتخب من الميدالية. وكانت الولايات المتحدة فازت بالذهبية امام روسيا وجامايكا، في حين حلت اوكرانيا رابعة.

كما استبعدت اللجنة الروسية فيرا غانييفا (28 عاما) التي حلت في المركز الثالث والعشرين في رمي القرص في لندن، والملاكم التركي ادم كيليكي (30 عاما) خامس اولمبياد لندن ايضا في وزن 69-75 كلغ للسبب عينه.

وتعيد اللجنة الاولمبية الدولية فحص عينات اخذت في دورتي الالعاب الاولمبية في بكين ولندن معتمدة على اساليب علمية حديثة.

واعادت حتى الآن فحص 1243 عينة ادت نتائجها الى تجريد العشرات من الرياضيين من ميدالياتهم بسبب اكتشاف مواد محظورة لم يكن بالامكان اكتشافها اثناء اقامة الدورتين.

وكانت اللجنة الاولمبية اعلنت في 25 يناير، تجريد منتخب جامايكا منذ ذهبية التتابع 4 مرات 100م في بكين 2008، بعد ثبوت تعاطي العداء نستا كارتر المنشطات، ما ادى الى فقدان مواطنه اوساين بولت احدى ذهبياته الاولمبية التسع.