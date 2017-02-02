حث المدرب الالماني يورغن كلوب جماهير ليفربول على الصبر في ظل الاداء المتراجع لفريقه، بعد دخوله في جدل مع احد المشجعين خلال المباراة مع تشلسي التي انتهت بالتعادل 1-1، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانجليزي.

وتعادل «الحمر» مساء الثلاثاء على ملعب «انفيلد رود» مع ضيفه تشلسي المتصدر، في مباراة كانت الفرصة متاحة فيها امام المضيف لتقليص الفارق مع النادي اللندني الى سبع نقاط، فيما لو تمكن من تكرار نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها خارج قواعده 2-1.

الا ان تشلسي كان اقرب الى الفوز الثلاثاء على ملعب خصمه، اذ تقدم بداية، واهدر ركلة جزاء في ربع الساعة الاخير عبر الاسباني دييغو كوستا عندما كان التعادل سيد الموقف.

ولم يكن جمهور ليفربول سعيدا بالمقاربة التي اعتمدها فريقه في هذه المباراة المفصلية، وهو وجه صافرات الاستهجان للاعبين خلال الشوط الاول اثر كرة اعادها الدفاع لحارسه البلجيكي سيمون مينيوليه عوضا عن الانطلاق بها نحو منطقة تشلسي.

وشوهد كلوب وهو يتجادل مع احد المشجعين المتواجدين خلف دكة البدلاء اثر الكرة المعادة لمينيوليه.

واكد المدرب الالماني ان لاعبيه كانوا ينفذون تعليماته ببناء الهجمات من الخلف، مطالبا الجمهور بعدم الانجراف خلف حماسه والتمتع بالصبر، مضيفا: «اذا لم نعتمد خطة الاستحواذ على الكرة في المباراة أمام تشلسي، لكنا امام لقاء في لعبة البينغ بونغ. لعبنا بطريقة الضغط العالي ولعب تشلسي بطريقة ذكية من خلال تمرير بعض الكرات الطويلة (من منطقة الى اخرى)».

واشار كلوب الى انه لو لعب فريقه بنفس اسلوب النادي اللندني عوضا عن بناء الهجمات من الخلف، لعانى المشجعون آلاما في العنق لان الكرة سترتد من منطقة الى اخرى دون طائل.

اضاف: «اضطررنا بالتالي الى لعب كرة القدم (التمرير)، وهذا يتضمن في بعض الاحيان اعادة الكرة الى الخلف. سمعت حينها (صراخا): لماذا تلعبون الكرة الى الخلف؟».

وتابع: «رجاء، حافظوا على رباطة جأشكم. انها كرة القدم. ليست لدي مشكلة مع العواطف. انا املك منها اكثر من اللزوم لكنها (ما حصل في تلك اللحظة) ليست في الوقت المناسب. ماذا تريد؟»، في اشارة منه الى المشجع الذي دخل في مشادة معه. واردف قائلا: «بالمناسبة، كان شخصا واحدا.. يرتدي قميصا لونه ازرق»، وهو اللون المعتاد لنادي تشلسي.

الألماني اعتذر من الحكم الرابع

واحتفل كلوب بشكل هستيري بعدما نجح مينيوليه في صد ركلة الجزاء التي نفذها كوستا، وبدا كأنه يستفز الحكم الرابع نيل سواربريك احتجاجا على الخطأ الذي احتسبه الحكم الرئيسي مارك كلاتينبرغ على الكاميروني جويل موتيب.

الا ان المدرب الالماني اكد بعد المباراة انه تصالح مع سواربريك.

وتحدث كلوب عن تلك اللحظة، معتبرا بانه كان يتوجب على كلاتينبرغ احتساب خطأ لمصلحة الكرواتي ديان لوفرن قبل ان يتوغل كوستا في منطقة الجزاء وينتزع خطأ من موتيب و«لهذا السبب كنت غاضبا. ما قلته له (لسواربريك) ان احدا ليس في امكانه التغلب علينا. ما قلته ليس صحيحا بطبيعة الحال، لكن هذا ما شعرت به في تلك اللحظة.. قلت له اعتذر، كنت متحمسا بعض الشيء، ورد علي: لا مشكلة، انا معجب بشغفك».