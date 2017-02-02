أعلن كريستال بالاس أمس تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي مامادو ساخو من ليفربول حتى نهاية الموسم.

وجاء اعلان كريستال بالاس بعد دقائق من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح على موقعه على شبكة الانترنت «ان نادي كريستال بالاس يعرب عن سعادته بتوقيع مامادو ساخو من ليفربول حتى نهاية الموسم على سبيل الاعارة».

وكان الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اعلن في ديسمبر الماضي انه يريد بيع ساخو «لانه لا يدخل ضمن خططه للفريق».

ولم يخض ساخو اي مباراة مع الفريق الاول لليفربول هذا الموسم، وكان يلعب مع فريق تحت 23 عاما.

واوقف ساخو في ابريل الماضي مؤقتا بسبب فحص ايجابي للمنشطات، ثم تمت تبرئته في يوليو، فغاب عن الاسابيع الاخيرة من الموسم وايضا عن كأس اوروبا 2016 التي استضافتها بلاده.

وكان ساخو (26 عاما و28 مباراة دولية) انتقل الى ليفربول في سبتمبر 2013 من باريس سان جرمان الفرنسي.