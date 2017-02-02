ألمح المهاجم الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ مرة جديدة الى امكان رحيله عن بوروسيا دورتموند الالماني في نهاية الموسم الحالي، على ان تكون اسبانيا وجهته المحتملة.

وسبق لاوباميانغ الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الالماني بتسجيله 16 هدفا في 16 مباراة ان قال لصحيفة «فوسبال بيلد» الشهر الماضي انه قد يرحل عن دورتموند في يونيو المقبل، مؤكدا انه لن ينتقل الى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي للدوري.

وكرر المهاجم الغابوني انه يريد في نهاية المطاف تحقيق ما وعد به جده قبيل وفاة الاخير، والانضمام الى العملاق الاسباني ريال مدريد.

وينتهي عقد اوباميانغ (27 عاما) مع دورتموند في 2020، الا ان المهاجم وضع لنفسه هدف الرحيل عن فريق المدرب توماس توشل في يونيو من «اجل الانتقال الى المستوى التالي» في مسيرته.

وقال لراديو «مونتي كارلو»: «الانتقال؟ انه سؤال اطرحه على نفسي في هذه الفترة ولا املك الاجابة عنه. انا افكر كثيرا بشأن الانتقال الصيف المقبل، لكني اطرح دائما على نفسي السؤال الآتي: اذا اردت الانتقال الى المستوى التالي، هل يتوجب علي الرحيل؟ هل يستحق الامر ذلك ام لا؟».

وواصل «الجميع يحدثني عن (الانتقال) الى انجلترا، الا انه ليس الدوري الذي يثير حماستي، انا افضل الدوري الاسباني»، متحدثا عن النادي الملكي بالذات، لكن مؤكدا في الوقت عينه ان «ريال ليس الفريق الوحيد الموجود هناك».

وولد اوباميانغ في لافال الفرنسية والتحق بدورتموند عام 2013 قادما من سانت اتيان. واكد في حديثه الاذاعي ان الدوري الفرنسي «ليس خياري الاول» ولا يمكنه حتى «التفكير» بإمكان العودة اليه.