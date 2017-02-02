قال مدرب أرسنال ارسن فينغر أنه ليس أحمقا ليدفع باللاعب ثيو والكوت في بداية المباراة، التي خسرها فريقه 1-2 أمام واتفورد رغم تألقه في الفترة الأخيرة.

وفاز والكوت بلقب رجل المباراة، في اللقاء الذي فاز فيه أرسنال مطلع الأسبوع الجاري على ساوثمبتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بخماسية نظيفة، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك».

ورغم ذلك، بقي والكوت حبيسا لمقاعد البدلاء في مباراة اول من امس، والتي جرت على ملعب الإمارات، معقل أرسنال، قبل أن يتم الدفع به في الشوط الثاني عندما كان فريقه متأخرا بهدفين نظيفين.

وأوضح فينغر أنه ليس نادما على قراره بالإبقاء على والكوت على مقاعد البدلاء، حيث ان اللاعب لا يزال في طور استعادة لياقته البدنية بعد فترة من الغياب للإصابة، على حد قوله.

وردا على سؤال عن سبب غياب والكوت، أجاب المدرب الفرنسي المخضرم قائلا: «والكوت لعب في الشوط الثاني».

وأضاف فينغر قائلا: «إذا نظرت جيدا لتاريخه، فإنه لم يلعب طوال خمسة أسابيع ونصف الأسبوع، ولم يكن بحالة جيدة يوم الاثنين ولذلك استبعدته من المران، لدينا ثلاث مباريات هذا الأسبوع، نعرف ما نقوم به جيدا، لا نعتقد أننا أغبياء في الطريقة التي نتخذ بها قرارتنا، أعتقد أنه كان قرارا طبيعيا وجيدا».