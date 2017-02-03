وضع برشلونة حامل اللقب في الموسمين الاخيرين قدما له في نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم، بعد عودته بالفوز من ارض مضيفه اتلتيكو مدريد 2-1 في قمة ذهاب نصف النهائي.

وحسم البارسا النتيجة من الشوط الاول بهدفين رائعين من الاوروغوياني لويس سواريز (7) والارجنتيني ليونيل ميسي (33)، ثم قلص الفرنسي انطوان غريزمان النتيجة في الثاني (59). وتقام مباراة الاياب الثلاثاء المقبل على ملعب «كامب نو».



وبات البلوغرانا مرشحا جديا للتأهل مرة رابعة متتالية الى النهائي، اذ خسر نهائي 2014 امام ريال مدريد وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1 وعلى اشبيلية 2-0 بعد التمديد في 2016.



وقبض برشلونة على زمام الامور في الشوط الاول، فيما بدا لاعبو اتلتيكو عاجزين عن الاستحواذ على الكرة وبقي هدافه غريزمان متفرجا طوال الشوط. وفي الثاني، عوض فريق العاصمة وقلص الفارق من دون ادراك التعادل.

واستمر اتلتيكو في هبوطه، اذ وضعه تعادله السلبي الاخير مع الافيس في المركز الرابع في الدوري على بعد 10 نقاط من جاره اللدود ريال مدريد الذي له مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فعوض معنويا تعادله الاخير بشق النفس مع ريال بيتيس 1-1، ليبتعد اربع نقاط عن غريمه التاريخي.

وتابع برشلونة، اختصاصي مسابقة الكأس وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28)، هيمنته المحلية على اتلتيكو، اذ لم يتمكن الاخير من الفوز عليه في عهد مدربه الفذ الارجنتيني دييغو سيميوني (منذ 2011) سوى في مرتين، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الأبطال (2014 و2016).

وكانت المواجهة الاخيرة بين الفريقين على ملعب «فيسنتي كالديرون»، في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، عندما عوض المضيف اتلتيكو تخلفه ذهابا 1-2 الى فوز 2-0 بهدفي غريزمان، علما بانهما تعادلا ذهابا في الدوري 1-1 هذا الموسم.

على ملعب «فيسنتي كالديرون» اجرى انريكي 6 تغييرات عن التشكيلة التي واجهت بيتيس، وافتقد لاعبي الوسط اندريس اينيستا وبوسكيتس للاصابة.

وافتقد اتلتيكو، حامل اللقب 10 مرات، مدافعه الاوروغواي الدولي خوسيه ماريا خيمينيز (22 عاما) الذي اصيب بتمزق في عضلة فخذه الايمن في مباراة الافيس، وسيغيب حتى شهرين عن الملاعب. وقد عوضه المونتينيغري سافيتش في قلب الدفاع. وبكر الضيوف في افتتاح التسجيل، عندما انطلق سواريز بسرعة من وراء خط منتصف الملعب فتلاعب بالدفاع وخصوصا سافيتش ثم سدد ارضية ماكرة الى يسار الحارس ميغل انخل مويا (7).



وسجل سواريز 11 هدفا من اصل آخر 16 تسديدة له في مختلف المسابقات، وهذا هدفه الـ22 في 29 مباراة هذا الموسم. ولعب راكيتيتش تمريرة الى ميسي اطلقها من حافة المنطقة تسديدة رائعة بيسراه (33).

وفي الشوط الثاني، قلص الاتليتي النتيجة عن طريق غريزمان المتربص (59).

وأهدر اتلتيكو هدفه الثاني على بعد سنتيمترات من سيلسين الذي تصدى بروعة لكرة بالغة الخطورة لغريزمان (63).