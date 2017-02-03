أكمل روما عقد الدور نصف النهائي من كأس ايطاليا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه تشيزينا من الدرجة الثانية 2-1 في ربع النهائي.



ولحق فريق العاصمة بجاره لاتسيو ويوفنتوس حامل اللقب ونابولي.



ويلتقي روما في دور الاربعة لاتسيو في دربي العاصمة، ويوفنتوس مع نابولي.



وسجل لـ«الذئاب» اسطورته فرانشيسكو توتي (40 عاما) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بعدما افتتح زميله البوسني ادين دزيكو (68) التسجيل وعادل لوكا غاريتانو (73) لتشيزينا.



يذكر أن الدور نصف النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب.

كأس فرنسا

عانى موناكو متصدر الدوري الفرنسي لإزاحة فريق شامبلي من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا، بفوزه عليه 5-4 بعد التمديد في مباراة مجنونة شهدت تقلبات عدة.



وتقدم فريق الامارة بثلاثة اهداف سجلها كيليان لوتين (17 و48) وتوماس ليمار (35)، لكن شامبلي رد بثلاثة في الشوط الثاني على مدى 33 دقيقة تناوب على تسجيلها انطوني سوبيرفي (57 و90) وغريغوري جندري (81) ليفرض التمديد.



وخاض موناكو الوقتين الإضافيين بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه اندريا راغي في الدقيقة 89، لكنه مع ذلك سجل هدفين بواسطة كيفن ندورام (96) وكميل غليك (103)، قبل أن يرد شامبلي بهدف شرفي بامضاء رومان بادوفاني (111).



وتخلص اوكسير من الدرجة الثانية من سانت اتيان من الاولى بفوزه عليه بثلاثية نظيفة بعد التمديد ايضا.



وسجل الاهداف الثلاثة محمد ياتارا (97) وبيراما توريه (105) وكنجي فان بوتو (119).



وفاز انجيه على كاين 3-1، وغانغان على لي زيربييه 2-1، وباستيا على نانسي 2-0، وفريجوس سان رافايل على بري لي ميزيير 2-1.



ولم يجد باريس سان جرمان اي صعوبة بالعودة بفوز عريض على رين برباعية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الالماني الجديد دراكسلر (27 و68) وأضاف البرازيلي لوكاس (38) وحاتم بن عرفة (90) الهدفين الآخرين.