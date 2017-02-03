يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم إلى استعادة توازنه بعد خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى وتسجيل ظهور مؤثر في الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة العالمية لبطولة كأس ديفيز التي تنطلق اليوم.

ويعاني ديوكوفيتش من تراجع ثقته بنفسه على مدار عام ونصف، لكنه حظي بقدر كاف من الوقت للاستعداد لبطولة كأس ديفيز حيث يمتلك فرصة كبيرة للتألق نظرا لأنه اللاعب الوحيد من المصنفين العشرة الأوائل الذي سيشارك في الجولة الأولى للبطولة.



وخرج ديوكوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة منذ نحو أسبوعين وتحديدا من الدور الثاني، ومنذ ذلك الحين وهو يستعد لمواجهة صربيا مع روسيا في كأس ديفيز في مدينة نيس الصربية.