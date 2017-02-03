قدم الألماني كارل هاينز رومينيغه، رئيس رابطة الأندية الأوروبية مقترحا جديدا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتقليص عدد مرات التوقفات للمباريات الدولية إلى مرتين، بدلا من 4 مرات في الموسم الواحد.

وقال رومينيغه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، «في الوقت الحالي توجد 4 فترات توقف للمباريات الودية الدولية وللمباريات التأهيلية، من الأفضل أن تقام هذه المباريات خلال فترتين أكثر طولا».



ويرى اللاعب الألماني السابق أن جدول المباريات الدولية يهتم فقط بمصلحة المنتخبات الوطنية، وأنه يجب تعديله.



وأضاف قائلا «أتمنى أن يتناقش الفيفا معنا حول جدول المواعيد، هذا سيشكل أمرا حاسما في علاقتنا في المستقبل، ورغم كل شيء أثق في تحسن الأمور، لأني في الحقيقة تجمعني علاقات طيبة مع جياني إنفانتينو (رئيس الفيفا)».



وتنتهي مدة الاتفاق بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا حول تنازل الفرق عن لاعبيها لصالح المنتخبات الوطنية في 2022.