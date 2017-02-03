اعلن اللاعب الانكليزي الدولي السابق فرانك لامبارد امس اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاما، بعد رفضه «عددا من العروض المغرية» لمواصلة اللعب، بحسب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النجم السابق لنادي تشلسي الانكليزي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، «بعد 21 عاما مذهلة قررت ان الآن هو الوقت المناسب لانهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».

اضاف «انا فخور للغاية بالألقاب التي احرزتها، بتمثيل بلادي اكثر من 100 مرة، وتسجيل اكثر من 300 هدف خلال مسيرتي».

ولم يحدد لامبارد خططه المستقبلية بعد الاعتزال، الا انه اعرب عن شكره للاتحاد الانكليزي على اتاحة الفرصة له لنيل شهادة تدريبية، ما قد يؤشر الى احتمال خوضه غمار التدريب في مرحلة لاحقة.

واستفاد الدوري الانجليزي من الانتقالات الشتوية وحقق ربحا كبيرا بالاضافة الى الانتقالات الاوروبية الى الصين كذلك.