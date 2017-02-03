حقق مان سيتي فوزا كاسحا على مضيفه وست هام برباعية نظيفة في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكرر السيتي فوزه على «الهامرز» في عقر دار الاخير بعد ان الحق به خسارة اقسى قوامها خمسة اهداف نظيفة في مسابقة الكأس الشهر الماضي، ليرفع الفائز رصيده الى 46 نقطة متساويا مع ليفربول الرابع وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام وارسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليا.

وكانت المفاجأة في صفوف السيتيزينس قرار مدربه بيب غوارديولا استبعاد المهاجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو من التشكيلة الاساسية واسناد مركز الهجوم الى البرازيلي الوافد جديدا الى صفوف الفريق غابريل جيسوس، في حين اشرك الحارس الارجنتيني كاباييرو بدلا من التشيلي كلاوديو برافو.

وافتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي في الدقيقة 17، وسرعان ما اضاف الاسباني دافيد سيلفا الثاني من مسافة مماثلة (21). وسجل جيسوس الهدف الثالث بعد تلقيه كرة من رحيم ستيرلينغ ليتابعها من مسافة قصيرة داخل الشباك (39).

واختتم العاجي يايا توريه مهرجان الاهداف بتسجيله الرابع من ركلة جزاء (67).

في المقابل، سقط مان يونايتد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد هال سيتي صاحب المركز الاخير ليفشل بالتالي في الاقتراب من فرق الصدارة التي اهدرت جميعها نقاطا. والتعادل هو الثالث على التوالي ليونايتد بعد خروجه بالتعادل الايجابي مع ليفربول وستوك سيتي بنتيجة واحدة 1-1.

وفرض حارس مرمى هال سيتي الدين ياكوبوفيتش نفسه نجما للمباراة لانه تعملق في الذود عن مرماه وتصدى لاكثر من محاولة خطرة لـ«المان» مانحا فريقه نقطة ثمينة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل ستوك سيتي مع ايفرتون 1-1. سجل للاول العملاق بيتر كراوتش (7) وهو هدفه المئة في البرييميرليغ، قبل ان يعادل راين شوكروس لايفرتون خطأ في مرمى فريقه (37).

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 56 نقطة من 23 مباراة

2- توتنهام 47 من 23

3- ارسنال 47 من 23

4- ليفربول 46 من 23

5- مان سيتي 46 من 23