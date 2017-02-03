أشاد بيب غوارديولا مدرب مان سيتي بخط هجوم الفريق المكون من ثلاثة شبان، ووصفهم بأنهم مستقبل النادي.

ولفت ثلاثي هجوم سيتي الأنظار حيث شارك جابرييل خيسوس كأساسي للمرة الأولى، وقدم الثنائي رحيم سترليتغ وليروي ساني أداء رائعا أيضا.

وقال بيب: «لعبنا بثلاثة لاعبين في الهجوم متوسط أعمارهم 20 عاما. يسعدني أن تشعر الجماهير بالإثارة».

وأضاف «هؤلاء الشبان هم مستقبل النادي. ليروي ساني واجه بعض المشاكل في البداية لكنه تأقلم الآن. سيكونون أهم لاعبي الفريق في السنوات القليلة المقبلة».

وأثار اختيار خيسوس، القادم من بالميراس البرازيلي علامات الاستفهام، حيث يعني ذلك أنه لا مكان في التشكيلة الأساسية للأرجنتيني أغويرو هداف الفريق.

ولم يكن وضع «الكون»على مقاعد البدلاء القرار الشجاع الوحيد لغوارديولا، حيث لا مكان أيضا للحارس كلاوديو برافو.